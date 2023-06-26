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الإثنين، 26-06-2023 02:28 م

برشلونة يعلن ضم جوندوجان

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الوكيل الإخباري - أعلن برشلونة، اليوم الاثنين، التعاقد رسميا مع الألماني إلكاي جوندوجان، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد اللاعب الألماني مع السيتيزنز في 30 يونيو/حزيران، وأعلن النادي الإنجليزي رحيل جوندوجان بشكل رسمي.

وقال برشلونة، في بيان على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب الألماني إلكاي جوندوجان، بشان الانضمام إلى الفريق بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر سيتي".

وأضاف: "سينضم اللاعب إلى صفوفنا لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025، مع خيار التمديد لموسم آخر، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي بـ400 مليون يورو".

واختتم النادي الكتالوني: "سنعلن عن تفاصيل تقديمه الرسمي في وقت قريب".

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