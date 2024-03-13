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الأربعاء، 13-03-2024 03:17 م

بركلات الترجيح.. أرسنال إلى ربع نهائي دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - انتزع فريق أرسنال الإنجليزي بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بشق الأنفس من ضيفه بوردو البرتغالي، في لقاء الإياب الذي جمعهما الثلاثاء.

وتقدم فريق أرسنال في الوقت الأصلي للمباراة بهدف سجله المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد بحلول الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب، لذا لجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لم يسفرا عن شيء، ومن ثم إلى ركلات الترجيح.

وحالف الحظ أصحاب الأرض في سلسلة ركلات الترجيح، إذ حسم الفريق اللندني نتيجة المواجهة لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب "الإمارات" بالعاصمة لندن.  

ونجح فريق أرسنال في بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، لأول مرة منذ عام 2010.

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