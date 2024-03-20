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الأربعاء، 20-03-2024 01:28 م

بعد أحداث مباراة النصر.. قرارات لجنة الانضباط ضد جمهور الأهلي السعودي

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الوكيل الإخباري - كشفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي، عن قرارها في الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي ضد النصر في دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وشهدت مباراة الأهلي ضد النصر، إلقاء عدد من جماهير "الراقي" عبوات المياه على لاعبي النصر خلال المباراة.

وفاز النصر على الأهلي 1-0، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ24 لبطولة الدوري السعودي.

وقررت لجنة الانضباط تغريم الأهلي غرامة مادية قدرها 220 ألف ريال سعودي، مع إلزامه بلعب مباراته المقبلة على ملعبه بدون جمهور، وتعليق تلك العقوبة لمدة 4 أشهر، حيث يلغى ذلك التعليق في حال ارتكاب جمهور الفريق لأي سوء سلوك مخالف للقواعد.


 

وجاءت قرارات لجنة الانضباط كالآتي:"أولا: ثبوت مخالفة جمهور النادي الأهلي للمادة (51-2) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانيا: إلزام النادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 220 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم".

ثالثا: إلزام النادي الأهلي بلعب مباراته المقبلة على أرضه دون حضور الجمهور، مع إغلاق كامل الملعب.

رابعا: تعليق العقوبة الواردة في البند منطوق القرار (3) لمدة 4 أربعة أشهر بداية من تاريخ الإخطار بهذا القرار.

خامسا: يلغى تعليق العقوبة الوارد في البند (4) في حال ارتكاب جمهور النادي الأهلي لأي سوء سلوك مخالف للمادة (51) من لائحة الانضباط والأخلاق، وتصبح العقوبة نافذة بشكل تلقائي في أول مباراة للنادي الأهلي على أرضه.

سادسا: قرار قابل للاستئناف وفقا، للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق".

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