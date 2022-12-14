بعد إشادته بأوناحي.. إنريكي يبدي إعجابه بلاعب مغربي آخر

الوكيل الإخباري - أبدى لويس إنريكي، الذي أقيل من تدريب منتخب إسبانيا عقب الخسارة أمام المغرب في ثمن نهائي مونديال قطر، إعجابه بمستوى لاعبي "أسود الأطلس" خلال النهائيات الحالية.



وقال إنريكي خلال ظهوره في بث مباشر على موقع "تويتش"، إن المنتخب المغربي يمتلك أسماء جد متميزة ولاعبين رائعين، من بينهم حارس المرمى ياسين بونو، والذي يخمن 80 بالمائة من تجاه ضربات الجزاء بشكل صحيح عندما تم تحليل طريقته قبل مواجهة المغرب و"لا روخا" في ثمن النهائي.



وعن بلوغ المغرب نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، علق إنريكي قائلا: "المغرب يستحق ما وصل إليه ولم يأت ذلك عبثا حيث أقصى مجموعة من المنتخبات القوية"، مشيرا إلى أن "أسود الأطلس" تصنع التاريخ.



وكان إنريكي، أبدى اندهاشه وإعجابه بالنجم المغربي عز الدين أوناحي، وذلك في مؤتمر صحفي عقب مباراة إسبانيا والمغرب في ثمن نهائي مونديال قطر.



وقال إنريكي الذي لم يكن يعرف اسم أوناحي "فوجئت باللاعب رقم 8 للمنتخب المغربي، يا إلهي من أين أتى هذا الفتى؟ لقد كان يلعب بطريقة مدهشة".



ويستعد المنتخب المغربي لخوض مباراة نصف نهائي مونديال قطر ضد فرنسا، حاملة اللقب، والتي ستقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

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