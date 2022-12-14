الأربعاء 14-12-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يقرر صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء للأُسَر الفقيرة

اليرموك تصدر بيان حول تسديد الرسوم الجامعية للفصل القادم

اجتماع حكومي لبحث مقترحات حول النقل وأسعار المحروقات

استئناف حركة مركبات شحن بري بين المحافظات والعقبة - صور

الذهب عالمياً يتراجع في انتظار حسم الفيدرالي

أصحاب حافلات المدارس الخاصة: ملتزمون بعقود مع المدارس

38.5 % من المحافظ الالكترونية في الأردن للإناث و61.5% للذكور

24.7 % من القروض التي قدمتها البنوك في الأردن ذهبت للأفراد خلال تشرين الأول الماضي

خلال ساعة.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

بدء اجتماع حاسم بين الحكومة والنواب لحل ملف النقل

الأربعاء، 14-12-2022 01:38 م

بعد إشادته بأوناحي.. إنريكي يبدي إعجابه بلاعب مغربي آخر

1220221412428908074819 (1)


الوكيل الإخباري - أبدى لويس إنريكي، الذي أقيل من تدريب منتخب إسبانيا عقب الخسارة أمام المغرب في ثمن نهائي مونديال قطر، إعجابه بمستوى لاعبي "أسود الأطلس" خلال النهائيات الحالية.

وقال إنريكي خلال ظهوره في بث مباشر على موقع "تويتش"، إن المنتخب المغربي يمتلك أسماء جد متميزة ولاعبين رائعين، من بينهم حارس المرمى ياسين بونو، والذي يخمن 80 بالمائة من تجاه ضربات الجزاء بشكل صحيح عندما تم تحليل طريقته قبل مواجهة المغرب و"لا روخا" في ثمن النهائي.

وعن بلوغ المغرب نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، علق إنريكي قائلا: "المغرب يستحق ما وصل إليه ولم يأت ذلك عبثا حيث أقصى مجموعة من المنتخبات القوية"، مشيرا إلى أن "أسود الأطلس" تصنع التاريخ.

وكان إنريكي، أبدى اندهاشه وإعجابه بالنجم المغربي عز الدين أوناحي، وذلك في مؤتمر صحفي عقب مباراة إسبانيا والمغرب في ثمن نهائي مونديال قطر.

وقال إنريكي الذي لم يكن يعرف اسم أوناحي "فوجئت باللاعب رقم 8 للمنتخب المغربي، يا إلهي من أين أتى هذا الفتى؟ لقد كان يلعب بطريقة مدهشة".

ويستعد المنتخب المغربي لخوض مباراة نصف نهائي مونديال قطر ضد فرنسا، حاملة اللقب، والتي ستقام في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220221413211123304378

كويلار نجم الهلال السعودي على رادار غلطة سراي التركي

12202213194439643282265

شاهد.. لحظة وفاة لاعب مصري أثناء مباراة فريقه

1220221411178472065046 (1)

مبابي وجريزمان على رأس التشكيل المتوقع لفرنسا أمام المغرب

12202214104616196953788

ميسي وأساطير الأرجنتين يكشفون سبب وصولهم لنهائي كأس العالم

12202214103610994987622

بطل أولمبي ينجو من الموت (صور)

12202214101519965121860 (1)

ميسي يعلن اعتزاله الدولي بعد نهائي المونديال

أخبار متعلقة
1220221492531724520354

المشجع المنحوس يضرب من جديد ويضيف ضحية لقائمته

11202217115212594655028

فاتي يقود تشكيل إسبانيا المتوقع ضد الأردن

1120221614331661858548

الحكومة المصرية تصدر قرارا بشأن كأس العالم في قطر

11202215155454458923922

أبرز النجوم العرب الغائبين عن مونديال قطر

11202215938334178095

هل تدخل بنزيما في القرار الطارئ لديشامب؟

1120221414221885754233

تعديل طارئ في قائمة فرنسا لكأس العالم