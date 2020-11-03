بعد البداية الكارثية.. خطة النصر لإنهاء أزمة الإصابات

الوكيل الإخباري _ كشفت تقارير صحفية عن خطوة هامة من نادي النصر لتقليل حجم الإصابات العضلية التي يعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة.



ويعاني النصر من العديد من الغيابات، لأسباب مختلفة بين إصابات كورونا والإصابات العضلية، مثل مايكون وعبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط وخالد الغنام وسلطان الغنام وعبد الفتاح عسيري، ليخسر النصر في أولى 3 جولات من الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2020-21".



وذكرت صحيفة "الاقتصادية" أن الجهاز الطبي بالنصر، سيعمل على رفع نسبة الأكسجين في دم اللاعبين بنسبة 2%، باستخدام جهاز ضغط الأكسجين العالي الذين يساعد على رفع الأكسجين في الدم من أجل مساعدة اللاعبين في الاستشفاء سريعًا، بتكلفة تقدر بأكثر من ربع مليون ريال، بالتعاون مع الشريك الطبي للنادي.



ومن المقرر أن يبدأ المصابون بإصابات عضلية، مرحلة الاستشفاء بجهاز رفع نسبة الأكسجين، ثم يتم جدولة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي.





وقرر الجهاز الطبي بالنصر استخدام جهاز كهربة العضلات TMG، لقياس مدى إجهاد العضلة وقوة وضعف العضلات، والمساعدة على التنبؤ بإصابات اللاعبين بشكل مبكر، لتوجيه النصائح للجهاز الفني لتفادي وقوع الإصابات المفاجئة.



وفي هذا السياق، يستهل أخصائي تأهيل الإصابات الرياضية، هوجو كاماريرو، عمله اليوم "الثلاثاء"، عقب التعاقد معه، لحل أزمة الإصابات العضلية.





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المصدر : ملاعب

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