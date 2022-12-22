بعد الفوز بكأس العالم.. ما التحديات التي تواجه ميسي؟

الوكيل الإخباري - حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حلمه الكبير وقاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم قطر 2022 وأعلن عدم اعتزاله اللعب دوليا ليفتح الباب أمام تحديات جديدة في مسيرته كلاعب سواء مع الأندية أو المنتخب الأرجنتيني.



ورغم بلوغه 35 عاما وتحقيق حلم الفوز بكأس العالم لا يعتقد أن ميسي لم يتبق أمامه شيء ليفعله بل بالعكس لا يزال يرغب في تحقيق تحديات جديدة رصدتها صحيفة "ماركا" الإسبانية.



الفوز بكوبا أمريكا 2024



الهدف الواقعي الدولي للنجم الأرجنتيني هو المشاركة في كوبا أمريكا 2024 والتي لا يزال لم يتحدد مكان إقامتها والتحدي أمام ليونيل ميسي هو التتويج باللقب وفك الشراكة مع منتخب الأوروغواي في صدارة المنتخبات الأكثر فوزا باللقب برصيد 15 لقبا.



وعلى الصعيد الشخصي يأمل ميسي في أن يصبح اللاعب الأكثر تهديفا في كوبا أمريكا حيث يملك 13 هدفا ويتأخر بفارق 4 أهداف عن مواطنه نوربيرتو مينديز صاحب الـ17 هدفا.



المشاركة في كأس العالم 2026



وجود ميسي في كأس العالم 2026 التي من المقرر أن تقام في المكسيك وكندا وأمريكا فرضية ضئيلة لكنها غير مستحيلة وليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لم يستبعد ذلك رغم أن عمر ميسي سيكون عند إقامة البطولة 39 عاما.



وعلى الصعيد الشخصي سيكون ميسي أول لاعب يشارك في 6 نسخ من نهائيات كأس العالم ويبحث عن لقب الهداف التاريخي للمونديال حيث يملك الآن 13 هدفا ويبتعد بـ3 أهداف عن ميروسلاف كلوزه الهداف الألماني التاريخي للمسابقة برصيد 16 هدفا.



الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس



الهدف مع الأندية واضح وقريب وهو الفوز بدوري أبطال أوروبا برفقة باريس سان جيرمان ليكون اللقب الأول في تاريخ النادي الباريسي والثاني للأندية الفرنسية بعد أولمبيك مارسيليا في 1993.



أرقام تاريخية



أمام ليونيل ميسي عدة أرقام تاريخية في المنافسات المحلية والدولية أبرزها:



الهداف التاريخي للمنتخبات:



يملك كريستيانو رونالدو، المنافس التقليدي لميسي، الرقم القياسي في تسجيل الأهداف مع المنتخبات وهو 118 هدفا ويملك ليونيل ميسي 98 هدفا ويحتاج 20 هدفا لمعادلته و21 هدفا لتجاوزه ويبقى معرفة المدة التي بإمكانه اللعب دوليا فيها لتحطيم الرقم إن لم يسجل رونالدو المزيد خاصة أنه لم يعلن اعتزاله بعد الخروج من دور الـ8 في كأس العالم 2022.



الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا:



يبتعد ليونيل ميسي بفارق 11 هدفا عن الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وهو أيضا كريستيانو رونالدو الذي سجل 140 هدفا مقابل 129 هدفا لميسي.



وأمام عدم وضوح مستقبل رونالدو بإمكان ميسي لعب موسمين أو ثلاثة في المسابقة وتحطيم الرقم القياسي لمنافسه التقليدي.



اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب



بعد الفوز بكأس العالم يمتلك ليونيل ميسي 42 لقبا في مسيرته ويتقدم عليه زميله السابق، البرازيلي داني ألفيس الذي توج بـ46 لقبا والرقم مرتبط بنجاح ميسي رفقة باريس سان جيرمان محليا وقاريا ورفقة منتخب بلاده.



كرة ذهبية ثامنة

بإمكان ليونيل ميسي تعزيز الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالكرة الذهبية والذي يملكه حاليا من 7 إلى 8 مرات.

وفتح التتويج بكأس العالم قطر 2022 الباب أمام ميسي للفوز مجددا بالجائزة.

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