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الأحد، 25-12-2022 11:44 ص

بعد تعليق شقيقته.. هل يتراجع رونالدو عن الانتقال للنصر؟

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الوكيل الإخباري - علقت شقيقة كريستيانو رونالدو، على الأخبار المتداولة بشأن انتقاله إلى نادي النصر السعودي.اضافة اعلان


ونشرت العديد من الصحف العالمية، أنباء تفيد باقتراب الأسطورة البرتغالية من التوقيع مع النادي الأصفر، في صفقة قياسية.

وشاركت إيلما أفيرو، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، لمنشور إخباري يخص الصفقة، وعلقت عليه: "حكاية نهاية العام"، مع إضافة رموز تعبيرية ساخرة، ما أثار الجدل حول احتمالية عدم إتمام الصفقة.

وارتبط اسم كريستيانو بالنصر في الأسابيع الأخيرة، بعدما فسخ مانشستر يونايتد عقده بالتراضي، عقب إجراء النجم البرتغالي حوارا تلفزيونيا مع الصحفي بيرس مورجان، هاجم خلاله النادي والجهازين الفنيين السابق والحالي.

وبعد فسخ التعاقد مباشرة، خاض رونالدو كأس العالم (قطر 2022)، لكنه رحل من ربع النهائي بعد الخسارة أمام المغرب (1-0)، علما بأنه شارك كبديل في مباراتي ثمن النهائي أمام سويسرا ودور الثمانية الأخيرة.

وساهم رونالدو بهدف وحيد في المونديال، أحرزه بالجولة الأولى من ركلة جزاء، بينما توج غريمه ليونيل ميسي باللقب مع الأرجنتين، وحصد جائزة أفضل لاعب.

 




 

 


 

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