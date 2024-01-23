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الثلاثاء، 23-01-2024 03:32 م

بنزيما يجدد محاولاته مع ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - جدد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، محاولاته للعودة إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وسبق أن ذكرت تقارير منذ عدة أسابيع أن بنزيما استفسر عن إمكانية اللعب مع الميرنجي لمدة 6 أشهر، لكنه لم يحصل على رد إيجابي من إدارة ريال مدريد.

ونقل لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عن أحد المصادر أن كريم بنزيما يواصل عرض نفسه على إدارة ريال مدريد، على أمل الحصول على الموافقة بالعودة.

وأضاف المصدر: "بنزيما ليس سعيدا رغم عقده الكبير، فمن الصعب عليه أن يحصل على الراتب الكبير الذي وافق عليه في السعودية.. رغم ذلك يفتقد لريال مدريد".

وتابع: "لا يوجد مهاجم صريح أساسي في ريال مدريد بالوقت الحالي، رغم أن جود بيلينجهام يسجل الكثير من الأهداف".

واختتم: "يكسب بنزيما أكثر بكثير مما كان يتقاضاه في ريال مدريد، لكنه يواجه مشاكل في الحصول على راتبه".

ويواجه بنزيما انتقادات قوية من الإعلام والجمهور السعودي، بسبب تراجع مستواه، وعدم انتظامه في تدريبات اتحاد جدة.

 

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