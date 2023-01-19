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الخميس، 19-01-2023 03:59 م

بيان غامض.. دون الكشف عن السبب الاتحاد القطري يوقف ويغرم نجوم العنابي

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الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم بيانا غامضا قرر من خلاله إيقاف وتغريم لاعبي المنتخب الأول دون توضيح أسباب الإيقاف، وذلك بعد مرور فترة على توديع العنابي لكأس العالم قطر 2022 مبكرا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد القطري عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بيانا رسميا، يعلن فيه عن قرارات انضباطية ضد لاعبي العنابي، بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، إلى الأمانة العامة بالاتحاد، وجاءت القرارات كالآتي:

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واستنادا على ما جاء في البند رقم 2 من المادة 22 من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022-2023 فقد تقرر الآتي:

1- خصم 50% من راتب اللاعب عبد الكريم حسن وإيقافه لأجل غير مسمى، وتحذيره وتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال قطري.

2- خصم 50% من راتب اللاعب بسام الراوي ووتحذيره وتغريمه 100 ألف ريال قطري.

3- خصم 50% من راتب اللاعب محمد وعد وتحذيره وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال قطري.

ولم يتم الكشف عن الأسباب التي دفعت الاتحاد القطري لكرة القدم، لاتخاذ تلك القرارات ضد لاعبي المنتخب القطري.

وأعلن نادي السد عن استبعاد عبد الكريم حسن نهائيا من الفريق، بسبب واقعة الرد على أحد المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما هاجمه بسبب تواضع مستوى العنابي في مونديال 2022. 

وقدم منتخب قطر نتائج مخيبة للآمال، بعدما خسر جميع مبارياته بالمجموعة الأولى، ضمن منافسات مونديال 2022 الذي أقيم على أرضه ووسط جماهيره، ليتذيل المجموعة بلا نقاط.

 

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