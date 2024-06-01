بيلينجهام يثير رعب ريال مدريد

الوكيل الإخباري - أثار الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، رعب الميرنجي قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت، على ملعب "ويمبلي" بمدينة لندن، في نهائي دوري أبطال أوروبا.



ونشر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فيديو يظهر أن بيلينجهام كان يعاني من عدم راحة في كتفة أثناء المران الأخير لريال مدريد قبل النهائي.



وظهر النجم الإنجليزي صاحب ال20 عاما، يفحص كتفه بشكل متكرر أثناء التدريب على ملعب ويمبلي.



وشعرت والدة بيلينجهام بالقلق على نجلها بسبب حركاته المفاجئة في الملعب، لذا طلبت منه أيضا التحقق من حالة كتفه.



وسبق أن تعرض بيلينجهام لإصابة في كتفه، وخاض عددا من المباريات هذا الموسم أثناء وضع ضمادة عليه.

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ويأمل النادي الملكي في مواصلة أرقامه القياسية في البطولة، وحصد اللقب 15 في مسيرته، موسعا الفارق مع أقرب منافسيه، فيما يستعد دورتموند لخوض النهائي الثالث في تاريخه، حيث سبق له الفوز باللقب 1997، فيما خسره عام 2013.

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