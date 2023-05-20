تشافي يعلق على سقوط ريال مدريد برباعية أمام مانشستر سيتي

الوكيل الإخباري - اعترف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بأن فريق مانشستر سيتي هو الأفضل في العالم بالفترة الحالية، وذلك بعد بلوغ الفريق الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا.



وحجز مانشستر سيتي، مقعده في نهائي المسابقة القارية لهذا الموسم، عقب اكتساحه حامل اللقب ريال مدريد، الأربعاء، برباعية دون رد، في إياب الدور نصف النهائي علما بأن الفريقين كان قد تعادلا ذهابا 1-1.



وخلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة برشلونة وسوسييداد المقررة السبت في المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني، علق تشافي على خسارة الريال: "السيتي كان متفوقا ورائعا خاصة بالشوط الأول واستغلوا ذلك، إنهم الفائزون وبالنسبة لي هم أفضل فريق في العالم".



ولم يخف تشافي سعادته بخسارة ريال مدريد، وقال: "بالنسبة لجماهير برشلونة، كان من السرور إقصاء ريال مدريد".



وختم: "القيمة ليست في أن ريال مدريد خسر، المقياس هو رؤية الجماهير فرحة (في برشلونة)، عندما ترى الناس بهذا الحماس فهذا لا يقدر بثمن، كان مهما أن يتغلب السيتي على الريال".

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