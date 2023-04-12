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الأربعاء، 12-04-2023 03:29 م

تشوكويزي يختار ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ديفينسا سنترال عن أن النيجيري صامويل تشوكويزي أبلغ وكيل أعماله بأنه يفضل الانتقال إلى ريال مدريد في حال أبدى الأخير رغبته بشكل رسمي في كسب خدماته.

ذكرت الصحيفة أن مهاجم فياريال يحظى باهتمام العديد من الأندية في إيطاليا وإنجلترا، ولكنه يفضل البقاء في إسبانيا.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً حصل على إشادة رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الذي وضعه ضمن الخيارات المتاحة للتعاقد معها في الموسم المقبل.

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وأوضحت أن تشوكويزي أبلغ وكيل أعماله بأن الأولوية ستكون هي اللعب في صفوف "الملكي" الذي يعد فريق أحلامه، كما أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو مثله الأعلى.

 

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