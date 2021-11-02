الثلاثاء 02-11-2021
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الثلاثاء، 02-11-2021 12:46 م

تعرف على ملاعب ومواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق مساء الثلاثاء منافسات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين، والتي ستحمل معها هوية بطل النسخة المثيرة، والفريق الذي سيرافق البقعة نحو دوري الدرجة الأولى.اضافة اعلان

 
وانحصر سباق اللقب بين فريقي الرمثا والوحدات، حيث يتصدر الأزرق الترتيب بفارق نقطتين عن الأخضر، فيما سيكون الهابط الثاني لدوري الدرجة الأولى من بين فريقي الجليل ومعان ، وإليكم جدول مباريات الجولة: 



 

الثلاثاء : 
5:00 الفيصلي × الحسين إربد على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب.
7:30 سحاب × البقعة على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.


الأربعاء :

6:00 معان × السلط على ستاد الأمير محمد.
6:00 شباب الأردن × الجليل على ستاد عمان الدولي .


الخميس :
6:00  الجزيرة × الرمثا على ستاد عمان الدولي .
6:00  الوحدات × شباب العقبة على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة .

 




 

 


 

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