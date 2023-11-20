ديوكوفيتش يستهدف ذهبية أولمبياد باريس

الوكيل الإخباري - أبدى نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم طموحه لمزيد من الأهداف الكبيرة بعد موسمه الرائع في 2023، ويعد التتويج بميدالية ذهبية في أولمبياد 2024 من بين أبرز أولوياته خلال العام المقبل.



وتوج ديوكوفيتش بلقب البطولة الختامية للموسم للمرة السابعة، وهو رقم قياسي، بالفوز في النهائي على الإيطالي جانيك سينر أمس الأحد.



وكان اللقب هو السابع لديوكوفيتش خلال الموسم الذي شهد تتويجه بثلاثة ألقاب أخرى في بطولات "جراند سلام" ووصوله إلى نهائي ويمبلدون.



وقال ديوكوفيتش إنه رغم بلوغه عمر ال36 عاما، لا يزال لديه حماس شديد، وذلك مع بداية الأسبوع ال400 له في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين.



وأضاف: "حسنا، يمكنك أن تحرز 4 ألقاب جراند سلام وذهبية أولمبية. لنرى. لدي دائما أعلى الطموحات والأهداف. هذا لن يكون مختلفا في العام المقبل، هذا مؤكد".



وأضاف نجم التنس الصربي: "الدافع لدي لا يزال قائما. وجسدي يخدمني بشكل جيد، ويستجيب لي جيدا. لدي فريق رائع حولي".

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