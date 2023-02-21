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الثلاثاء، 21-02-2023 03:24 م

رقم تاريخي يحفز صلاح قبل مواجهة ريال مدريد في التشامبيونزليغ

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الوكيل الإخباري -  يسعى النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، لحصد رقم تاريخي، خلال مواجهة ريال مدريد اليوم الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا للموقع الرسمي لليفربول، فإن صلاح على بعد هدف واحد فقط، من أن يصبح أفضل هداف للريدز في كل البطولات الأوروبية.

ويتساوى صلاح حاليا مع أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد برصيد 41 هدفا، وفي حالة تسجيله سينفرد بعرش هدافي النادي على المستوى الأوروبي.

أما في حالة مشاركة جوردان هندرسون، قائد الريدز في مباراة الليلة، فسوف يدخل ضمن قائمة أكثر 10 لاعبين من ليفربول يشاركون في البطولات الأوروبية (74 مباراة).

ويبتعد ليفربول بفارق هدفين فقط من الوصول إلى 150 هدفا في دوري أبطال أوروبا، خلال ولاية المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم خوضه 66 مباراة فقط.

وسيلعب ليفربول مباراته رقم 52 ضد منافس إسباني (أكثر من أي دولة أخرى)، كما تعد هذه النسخة، الثامنة على التوالي التي يواجه فيها ليفربول فريقا إسبانيا.

ويستهدف ليفربول تحقيق فوزه الثالث على التوالي على أرضه، ضد منافس إسباني، للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصاراته ضد أتلتيكو مدريد وفياريال الموسم الماضي.

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