الثلاثاء 20-12-2022
الوكيل الاخباري

العمل: عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السَّنة الميلاديَّة تشمل القطاع الخاص

تعرّف على عقوبة إنشاء حسابات إلكترونية وهمية في الأردن

ترجيح استئناف جلسات النواب تحت القبة الأسبوع المقبل

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن

السيسي: نمضي قدما في شراكتنا الاقتصادية مع الأردن والعراق

الجامعة الأردنية تحتفل بإطلاق كتب توثيقية عن الأردن

الملك في مؤتمر بغداد: ندرك أن التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا

الدفاع الروسية: إسقاط 3 طائرات ومروحيتين للعدو في أجواء دونيتسك

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 400 مليون دولار

توقيف موظف حكومي اختلس 83 ألف دينار

الثلاثاء، 20-12-2022 01:58 م

رونالدو ونجم الأرجنتين على رأس تشكيلة الأسوأ في المونديال

12202220123617866243330


الوكيل الإخباري - اختير كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة الأسوأ في كأس العالم (قطر 2022) من الناحية الإحصائية، بعد أن عانى من وقت عصيب مع المنتخب البرتغالي.

وسجل رونالدو هدفا واحدا لبلاده في المونديال (من ركلة جزاء)، وأبقاه المدرب فرناندو سانتوس على مقاعد البدلاء في ثمن النهائي أمام سويسرا، والخسارة المفاجئة بربع النهائي أمام المغرب.

ووضع موقع الإحصاءات "سوفاسكور" رونالدو كجزء من أسوأ فريق في كأس العالم، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

وتم اختيار رونالدو في التشكيلة، بعد أن حاز على علامة 6.46.

ويشترك البرتغالي في خط الهجوم مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي رفع الكأس بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح.

وحصل مارتينيز، الذي فشل في تسجيل أي هدف خلال 148 دقيقة بالبطولة، على تقييم 6.35.

وجاء في التشكيل "حارس مرمى السنغال إدوارد ميندي، إلى جانب مواطنه عبدو ديالو، والكندي سيرجينو ديست، وكاميل جليك وبارتوش بيريزينسكي من بولندا".

وتم اختيار الأستراليين جاكسون إيرفين وماثيو ليكي في خط الوسط، إلى جانب الكوري الجنوبي هوانج إن-بوم، والسويسري روبن فارجاس.

اضافة اعلان

 


 

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202220131643489547085

حادثة كادت أن تسلب ميسي والأرجنتين بأكملها فرحة المونديال!

12202220123956291274316 (1)

صدمة.. ديشامب خطط لاستبعاد بنزيما قبل الإصابة

12202220115440523488037

كواليس ارتباط العملاق الفرنسي مع كريستيانو رونالدو

12202220104723451729617

حالة وحيدة تعيد بنزيما لمنتخب فرنسا

1220222010813154223011

بالصور.. استقبال استثنائي لمبابي وديشامب في فرنسا

122022209545672485240

بالصور.. ميسي وأبطال العالم يصلون الأرجنتين

أخبار متعلقة
1220228111458353847642

مفاوضات النصر ورونالدو.. غارسيا اجتمع باللاعب وحصل على موافقته المبدئية

23-11-22-588699572

كأس العالم: السعودية تتطلع لإنجاز تاريخي أمام بولندا.. وهذه تشكيلة الفريقين

112022261097896087088

منتخب تونس يواجه أستراليا لتعزيز حظوظه في الصعود

112022269524980386560

السعودية وتونس والأرجنتين.. مباريات تحبس الأنفاس اليوم (المواعيد والقنوات الناقلة)

63807e5b4c59b710ab707308 (1)

أول تعليق حكومي في مصر على فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين

16693264600

طبيب البرازيل يكشف الحالة الصحية لنيمار بعد تعرضه للإصابة