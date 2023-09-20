رونالدو يتعرض لإصابة قوية في مباراة برسيبوليس الإيراني (فيديو)

الوكيل الإخباري - تعرض قائد نادي النصر السعودي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه ضد مضيفه بيرسبوليس الإيراني الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

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وأصيب رونالدو في الشوط الأول بعد التحامه مع أحد اللاعبين الإيرانيين خلال محاولته الحصول على إحدى الكرة.

وتلقى رونالدو الإسعافات الأولية على أرض الملعب، قبل أن يسمح له الجهاز الطبي لنادي النصر بمواصلة اللعب، فيما وثقت الكاميرات معاناة النجم البرتغالي من الإصابة.





واشتكى رونالدو من آلام بعد نهاية الشوط الأول وظهر وهو يعرج لدقائق عديدة، خلال المشي والجري.



وكشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، أن إصابة رونالدو، عبارة عن كدمة في الساق، وذلك بعد التدخل القوي عليه، من لاعب برسبوليس.





وأوضح الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الأسطورة البرتغالية، ظهر وهو يعرج لدقائق عديدة، خلال المشي والجري؛ وذلك بسبب أن ألم الكدمة يزداد خلال الدعس على القدم.



وأشار أخصائي العلاج الطبيعي، إلى أن علاج مثل هذه الإصابات يكون سريعا، حيث يتم تقييم حالة اللاعب من الجهاز الطبي، خلال استراحة ما بين الشوطين، تحديدا.



وواصل رونالدو اللعب حتى الدقائق الأخيرة من المباراة ليتم تغييره، علما بأن المواجهة انتهت بفوز النصر بهدفين دون رد.

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