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السبت، 07-10-2023 11:07 ص

رونالدو يساهم في تسجيل النصر لهدف عالمي في شباك أبها (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ساهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تسجيل فريقه النصر لهدف عالمي في شباك أبها خلال المباراة التي تجمع الفريقين الآن لحساب الأسبوع التاسع من الدوري السعودي.

ومع بداية المباراة، وبالتحديد في الدقيقة الثالثة، مرر السنغالي ساديو ماني كرة بينية لرونالدو على مشارف منطقة الجزاء، استقبلها النجم البرتغالي بلمسة واحدة بكعب قدمه ضرب بها دفاع نادي أبها لتصل الكرة إلى الكرواتي مارسيلو بروزفيتش المنطلق والذي هيأ بدوره الكرة للبرتغالي أوتافيو،  ليتلاعب الأخير بدفاع أبها داخل منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة بكل هدوء في الشباك على يمين الحارس.

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وقبل لقاء اليوم، يحتل فريق النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر مؤقتا التعاون، بينما يقبع أبها في المركز الـ16 مع ست نقاط.

 

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

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