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الأحد، 05-05-2024 02:49 م

ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - توج ريال مدريد بطلا لليجا الموسم الحالي (2023-2024)، رسميا مساء السبت، بعد تعثر برشلونة أمام جيرونا.

وكان ريال مدريد قد حقق  الانتصار بثلاثية نظيفة على قادش، وانتظر أي تعثر للبلوجرانا ضد جيرونا وهو ما حدث بالفعل، حيث حقق الأخير الانتصار بنتيجة (4-2).

وحقق ريال مدريد لقب الليجا برصيد 87 نقطة، وقبل 4 جولات من النهاية، منفردا بالصدارة.

وبانتصار جيرونا أصبح الوصيف برصيد 74 نقطة، ويليه برشلونة ثالثا بفارق نقطة.

ويعد هذا اللقب رقم 36 في تاريخ الميرنجي، وهو النادي الأكثر تتويجا بلقب الليجا، يليه برشلونة 27 لقب، وأتلتيكو مدريد 11 لقب.

وأعاد أنشيلوتي لقب الليجا لخزائن الميرنجي، بعد خسارته الموسم الماضي لصالح الغريم التقليدي برشلونة.  

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