ريال مدريد يؤجل عودة فينيسيوس

الوكيل الإخباري - قرر الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، تأجيل عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من الإصابة.



وكان فينيسيوس قد عاد إلى التدريبات الجماعية مع الملكي هذا الأسبوع، بعد تعافيه من إصابته في أوتار الركبة، وزعمت تقارير بأن اللاعب سيلحق بموقعة لاس بالماس الأربعاء المقبل.



ووفقا لصحيفة "آس"، فإن أنشيلوتي يرفض المخاطرة بفينيسيوس أمام لاس بالماس، وقد يحصل اللاعب البرازيلي على بعض الدقائق ضد جيرونا في الأسبوع المقبل بالليجا.



وأشارت إلى أن أنشيلوتي يخطط لتجهيز فينيسيوس للمشاركة أساسيا في موقعة نابولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين أمام برشلونة صاحب الوصافة.

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