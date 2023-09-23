السبت 23-09-2023
الوكيل الاخباري

تخريج مشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

العيسوي يلتقي وفد من أعضاء مجلس محافظة مأدبا (لواء ذيبان)

زلزال جديد يضرب تركيا

"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو لإطلاق برامج تعليمية للغة الإشارة

الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين

تنظيم مخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى الفضي

مؤتمر لبحث التطور الرقمي وتحديات النظام الكهربائي

مغادرة 3121 لاجئا سوريا الأردن إلى بلادهم في 8 أشهر

الشرطة المجتمعية تزور مدارس وتلقي محاضرات توعوية في مادبا

مادبا.. ارتفاع عدد السياح 116 %

السبت، 23-09-2023 03:25 م

ريال مدريد يؤجل عودة فينيسيوس

9202323134254444504699


الوكيل الإخباري - قرر الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي، تأجيل عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من الإصابة.

وكان فينيسيوس قد عاد إلى التدريبات الجماعية مع الملكي هذا الأسبوع، بعد تعافيه من إصابته في أوتار الركبة، وزعمت تقارير بأن اللاعب سيلحق بموقعة لاس بالماس الأربعاء المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن أنشيلوتي يرفض المخاطرة بفينيسيوس أمام لاس بالماس، وقد يحصل اللاعب البرازيلي على بعض الدقائق ضد جيرونا في الأسبوع المقبل بالليجا.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي يخطط لتجهيز فينيسيوس للمشاركة أساسيا في موقعة نابولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين أمام برشلونة صاحب الوصافة.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232313515331027368

500 مليون متابع لريال مدريد على شبكات التواصل

9202323125230278027772

الاتحاد: خلوة اليوم تركز على المنتخبات وتمكين الأندية

920232312054833903703

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

9202323113742706077753

نجوم كرة القدم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة مميزة (فيديو)

9202323111629163670117

الاتفاق يوافق على انضمام الإنجليزي لينغارد لتدريبات الفريق

920232311152837437690

مبابي ورودريغو.. صفقة ريال مدريد

أخبار متعلقة
9202312113512789532522

حقيقة انقلاب ريال مدريد على خليفة أنشيلوتي

920233105337552918493 (1)

أنشيلوتي يستثني بيلينجهام من خطته

820233016754589304056

تحول مفاجئ.. ناصر الخليفي يفتح الباب أمام مبابي للرحيل إلى ريال مدريد

8202328123947474848549

ما مدى خطورة إصابة فينيسيوس؟

8202328101316741106074

ضربة للريال.. الكشف عن مدة غياب فينيسيوس

820232616293200146359

رسميا.. فيجا ينتقل إلى أهلي جدة