ريال مدريد يتحدى سوسيداد في صراع المربع الذهبى بالدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على ريال سوسيداد مساء اليوم، الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري. ويحتضن ملعب أنويتا مباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الاردن .



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة وبفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة، فيما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع برصيد 50 نقطة وبفارق نقطتين عن الخامس فياريال.



ويطمح ريال مدريد اليوم فى تحقيق الفوز وحصد النقاط الكاملة لمطاردة برشلونة المتصدر أملا في تعثره، ولضمان الاحتفاظ بالوصافة فى جدول ترتيب الدوري الإسباني.



بينما على الجهة الأخرى، يحاول ريال سوسيداد الاستفادة من الملعب والجمهور للفوز وضمان تواجده في المربع الذهبي وتوسيع الفارق مع فياريال للحفاظ على مركز بين الكبار.



واسترد ريال مدريد عافيته بالفوز على ضيفه ألميريا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.



من جانبه، كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن وضع المصابين داخل صفوف الملكي قبل مواجهة ريال سوسيداد قائلا فى مؤتمر صحفي، "لدينا أخبار سارة بخصوص مودريتش، قد يكون جاهزاً لمباراة السبت"، فى إشارة إلى مواجهة أوساسونا فى نهائي كأس ملك إسبانيا.

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وعن موقف البرازيلي ميليتاو، قال مدرب الملكي، "ميليتاو بخير، كانت لديه مشكلة شخصية ووصل مع بدء التدريب".



وردًا على ما إذا كان يؤيد تجديد عقد كريم بنزيما من عدمه قال أنشيلوتي، "المشروع يجب أن يتضمن توقيعا مع مهاجم لأن كريم كبير فى السن، لكنه يعمل بشكل جيد للغاية، على الرغم من غيابه عن بعض المباريات بسبب الإصابة".



وتحدث أنشيلوتي عن اقتراب برشلونة من التتويج بالليجا قائًلا، "برشلونة كان لديه الكثير من الاستمرارية، لقد تقدموا بالعديد من المباريات وإذا فازوا بالليجا فهذا يعني أنهم استحقوا ذلك".





وتعليقًا على تحديد الاتحاد البرازيلي 25 مايو موعدًا لاختيار المدير الفني الجديد، وخروجه من قائمة المرشحين لتدريب السامبا، قال أنشيلوتي، "لقد قلت بالفعل إنني لا أتحدث عن مستقبلي، ولكن انظر أنا أُجيب عليك، الموعد النهائي مُجرد هراء، لا يوجد موعد نهائي لأنني لم أتحدث إلى أى شخص أبداً، أنا لا أتحدث عن مستقبلي".



وعن أفضلية فينيسيوس ورودريجو فى تمثيل أسلوب اللعب البرازيلي واصل أنشيلوتي، "عادةً ما تميز البرازيليون بخصائصهم الفردية، رونالدو ورونالدينيو وباتو وكاكا وغيرهم العديد ولكن بعد ذلك كل واحد له خصائصه، العثور على مراوغين مثل رودريجو أمر صعب".

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