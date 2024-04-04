ريال مدريد يفعل بند شراء خوسيلو

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد قرر تفعيل بند شراء اللاعب خوسيه لويس ماتو بنهاية الموسم الحالي.



أوضحت الصحيفة أن صفقة انتقال اللاعب المُلقب باسم خوسيلو لن تكلف "الملكي" مبلغاً كبيراً، خاصة أن الاتفاق مع إسبانيول ينص على حصول الأخير على 1.5 مليون يورو عقب انتهاء عقد الإعارة لمدة موسم واحد.



وأشارت إلى أن ريال مدريد يرى أن استمرار اللاعب الذي أكمل 34 عاماً في مارس (آذار) الماضي، سيدعم خط هجوم الفريق ويمنحه خيارات متعددة في الموسم المقبل.



وأضافت "خوسيلو سيصبح المهاجم الثالث في قائمة الفريق بانضمام البرازيلي أندريك، إلى جانب الاقتراب من ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي".



وتابعت "بقاء الدولي الإسباني سيخفف الضغط عن اللاعب البرازيلي الشاب، بينما في الوقت نفسه لن يمانع خوسيلو من الالتزام بسياسة النادي في توقيع عقد مدته موسم واحد فقط، وهو ما تتبعه إدارة النادي مع اللاعبين الذين تجاوز عمرهم 30 عاماً".

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