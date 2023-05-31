زوجة حارس باريس توجه رسالة مفجعة.. والعالم يترقب بقلق

الوكيل الإخباري - وجهت ألبا سيلفا زوجة سيرجيو ريكو، حارس باريس سان جيرمان، الذي ما زال في العناية المركزة، بعد تعرضه لإصابة في الرأس عقب سقوطه من حصان أثناء مشاركته في حدث سنوي في جنوب إسبانيا، رسالة مفجعة أثارت قلق عالم كرة القدم من مفارقة حارس منتخب إسبانيا الحياة بعد إصابة خطيرة في الرأس.



وقالت عائلة ريكو في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد، إنه عانى من حادث خطير بعد اصطدام حصان وعربته به. وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريكو كان يقود حصانا بنفسه.



ووجهت زوجته ألبا سيلفا رسالة عاطفية إلى ريكو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: لا تتركني وحدي، يا حبي، لأنني أقسم أنني لا أستطيع ولا أعرف كيف أفعل ذلك، نحن ننتظرك يا حياتي، ونحبك كثيرا، ونشرت ألبا الرسالة مع صورة بالأبيض والأسود ليوم زفافها مع سيرجيو ريكو.



ووفقا لصحيفة "ماركا" عندما سقط ريكو من الحصان في ساعة مبكرة من يوم الأحد ضربه حصانا آخرا في رقبته، وتم نقله بطائرة "هليكوبتر" إلى إشبيلية، حيث لا يزال في المستشفى.

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