الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

زراعة الكرك تعلن عن توفر بذار الشعير والقمح لمزارعي المحاصيل الحقلية

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

حريق يأتي على محل بيع ملابس بالزرقاء

الثلاثاء، 17-01-2023 01:45 م

سرقة مضرب نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)

1202317101257729344118


الوكيل الإخباري - تعرض لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال لموقف طريف خلال مواجهته اللاعب البريطاني جاك دريبر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الاثنين، حيث تعرض لـ"سرقة مضربه من الفتى جامع الكرات".

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فقد عاش نادال لحظة غريبة خلال المجموعة الأولى من مباراته ضد جاك دريبر في بطولة أستراليا المفتوحة.

و"فقد" نادال مضربًا وكان يبحث عنه خلال إحدى فترات الاستراحة في المجموعة، وهو الموقف الذي جعله متفاجئًا ودخل في حديث مع الحكم حول ذلك.

وقال مسؤول مساعد لنادال: "لقد أخذه فتى الكرة".

وتعامل نادال مع هذه "السرقة" بروح الدعابة، وقال ضاحكًا: "لقد أخذ فتى الكرة مضربي، لحسن الحظ انتهى بي الأمر بالفوز بالمجموعة الأولى 7/5".

وخسر رافائيل نادال حامل اللقب مجموعة واحدة لكنه تعافى سريعا، ليفوز 7/5 و2/6 و6/4 و6/1 مستغلا إصابة جاك دريبر، وليبلغ الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وقدم دريبر عرضا مذهلا فاق التوقعات ليدرك التعادل بعد أول مجموعتين، لكن اللاعب الشاب البالغ عمره 21 عاما عانى من إصابة بالساق وبدا أنه يشعر بالألم بسبب مشكلة عضلية، ليحسم نادال المباراة في ملعب رود ليفر.

وبدا أن الإصابة العضلية جاءت في وقتها لمساعدة نادال المصنف الأول الذي دخل البطولة بعدما حقق فوزا واحدا فقط منذ بطولة أمريكا المفتوحة وكان بعيدا تماما عن أفضل مستوياته خلال هذه المواجهة.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202317124927183736859

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

120231711159203203942

لابورتا يسخر من ريال مدريد بعد الفوز بالسوبر

1202317112128904872652

ميسي يفاجئ جماهير الهلال بأهم قرار

1202317104327394661466

كلوب يحسم مصيره مع ليفربول: سأرحل في حالة واحدة

1202317103730299744435

لماذا باع باريس سان جيرمان قميص ميسي الذي ارتداه أمام أنجيه؟

1202317101847280389171

ترشيح زيدان لمنصب مفاجئ مع فرنسا