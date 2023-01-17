سرقة مضرب نادال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (فيديو)

الوكيل الإخباري - تعرض لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال لموقف طريف خلال مواجهته اللاعب البريطاني جاك دريبر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الاثنين، حيث تعرض لـ"سرقة مضربه من الفتى جامع الكرات".



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فقد عاش نادال لحظة غريبة خلال المجموعة الأولى من مباراته ضد جاك دريبر في بطولة أستراليا المفتوحة.



و"فقد" نادال مضربًا وكان يبحث عنه خلال إحدى فترات الاستراحة في المجموعة، وهو الموقف الذي جعله متفاجئًا ودخل في حديث مع الحكم حول ذلك.



وقال مسؤول مساعد لنادال: "لقد أخذه فتى الكرة".



وتعامل نادال مع هذه "السرقة" بروح الدعابة، وقال ضاحكًا: "لقد أخذ فتى الكرة مضربي، لحسن الحظ انتهى بي الأمر بالفوز بالمجموعة الأولى 7/5".



وخسر رافائيل نادال حامل اللقب مجموعة واحدة لكنه تعافى سريعا، ليفوز 7/5 و2/6 و6/4 و6/1 مستغلا إصابة جاك دريبر، وليبلغ الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.



وقدم دريبر عرضا مذهلا فاق التوقعات ليدرك التعادل بعد أول مجموعتين، لكن اللاعب الشاب البالغ عمره 21 عاما عانى من إصابة بالساق وبدا أنه يشعر بالألم بسبب مشكلة عضلية، ليحسم نادال المباراة في ملعب رود ليفر.



وبدا أن الإصابة العضلية جاءت في وقتها لمساعدة نادال المصنف الأول الذي دخل البطولة بعدما حقق فوزا واحدا فقط منذ بطولة أمريكا المفتوحة وكان بعيدا تماما عن أفضل مستوياته خلال هذه المواجهة.

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