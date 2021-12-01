سوريا تخسر من الإمارات في مستهل مشوارهما بكأس العرب

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الوكيل الإخباري - أنس عشانجح منتخب الإمارات في تحقيق فوز صعب على نظيره منتخب سوريا، بهدفين لهدف في المواجهة التي جمعتهما على "ستاد 974"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجوموعة الثانية لبطولة كأس العرب 2021.أحرز كايو كانيدو هدف التقدم لمنتخب الإمارات في الدقيقة 24 من زمن المباراة، ثم سجل علي صالح الهدف الثانىي في الدقيقة 30 من زمن اللقاء.في الشوط الثاني انتفض المنتخب السوري وسيطر على أغرب فتراته، حيث قلص الفارق عن طريق ورد السلامة، إلا أنه لم يتمكن من التعديل رغم شلال الفرص.وتعرض لاعب الإمارات محمود خميس للطرد بالوقت بدل الضائع بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليغيب عن المواجهة القادمة أمام موريتانيا.وبهذه النتيجة صعدت الإمارات لتشارك تونس صدارة المجموعة بـ 3 نقاط لكل منهما ، وبقيت سوريا ثالثة بفارق الأهداف عن موريتانيا الأخيرة.