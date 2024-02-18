عرضان من السعودية وليفركوزن الألماني ليزن نعيمات

الوكيل الإخباري - قال الصحفي الرياضي الأُرْدُنّيّ العامل في قطر ، ومراسل وكالة الأنباء الفرنسية فيها " محمود الفضلي" أن نادي الأهلي القطري حصل على عرضين رئيسيين للتعاقد مع نجم المنتخب الأُرْدُنّيّ يزن نعيمات.



وبحسب الفضلي فان لدى النادي القطري عرضين للنعيمات الأول من نادي الشباب السعودي بـ 12 مليون ريال سعودي (٣.٢٠ دولار أميركي) ، والثاني من ليفركوزن الذي يتصدر الدوري الألماني حاليًا مقابل 5 مليون يورو (٥.٣٩ مليون دولار).



وأشار الفضلي إلى أن الأهلي القطري جدد عقد نعيمات مؤخرًا لينتهي في موسم 2025 – 2026 ، وبالتالي لن يكون انتقاله بالمجان.

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