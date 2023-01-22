الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : إصابة خطيرة لشخص سقط داخل حفرة بالجبيهة

الامن : ازمة المعتمرين الفلسطينيين بمدينة حجاج غور نمرين اعتيادية - صورة

امطار وثلوج في طريقها الى الاردن بهذا الموعد

وفاة بحادث سير في الزرقاء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

حملة لتنظيف المباني التراثية المهجورة في السلط

ارتفاع موجودات صندوق استثمار الضمان لـ 13.8 مليار دينار

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بحملة مداهمات في الضفة

معدل قانون الجنسية الأردنية على طاولة النواب الاثنين

السبيتان تؤدي اليمين الدستورية أمام النواب الاثنين خلفاً للفايز

الأحد، 22-01-2023 02:59 م

غيابات بالجملة داخل النصر في أول ظهور رسمي لكريستيانو

1202322104332199508398


الوكيل الإخباري -  يواجه الفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر، غيابات بالجملة في تشكيلة الفريق التي ستواجه الاتفاق، مساء غدٍ الأحد على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويفتقد العالمي، 4 من عناصره الأجنبية الأساسية المؤثرة، حيث يغيب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بعد إصابته بكسر في المرفق، الظهير الأيسر الإيفواري جسيلان كونان للإصابة، بخلاف المحور البرازيلي لويس جوستافو الموقوف لتراكم الكروت.

وزاد المدافع الإسباني ألفارو من مشاكل النصر، بعد تغيبه عن آخر حصتين تدريبيتين بسبب معاناته مع الإصابة.

واستقر المدرب الفرنسي، على التشكيلة الأساسية التي ستواجه الاتفاق ويقودها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ظهوره الأول الرسمي بقميص النصر، وسيعوض الحارس الشاب نواف العقيدي غياب أوسبينا.

فيما سيواصل علي لاجامي شغل مركز الظهير الأيسر، وسيتواجد عبد المجيد الصليهم بجانب عبد الله الخبيري في خط الوسط، بينما قرر الاعتماد على المدافع عبد الله مادو لتعويض ألفارو.

وواصل النصر تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي، حيث قسم الحصة التدريبية لـ3 أقسام بدأت بتدريبات لياقية، أتبعها حصة تكتيكية وختمها بمناورة.

وضم جارسيا، الظهير الأيمن نواف بوشل لقائمة الفريق بعد انضمامه للنصر قبل يومين قادما من الفتح.

ومن المتوقع أن يدخل جارسيا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: علي لاجامي، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

الوسط: عبد الله الخبيري، عبد المجيد الصليهم، مشاريبوف، تاليسكا، بيتي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202322155636403970903

الاتحاد الأفريقي يبحث عن طفلة خطفت الأنظار في مباراة الكاميرون والكونغو

1202322162527936553565

حدث غير مسبوق بالدوري السعودي في الظهور الأول لرونالدو

1202322112615334578492

بيدري يزين تشكيلة برشلونة المتوقعة في موقعة خيتافي

1202322111442503288708

بنزيما يقود التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام بيلباو

120232210524947116771

رسميا.. إعارة نجم الحسين إربد للدوري العراقي

120232284916852333261

مريم بن لادن أفضل رياضية في السعودية

أخبار متعلقة
1202319745765456532

أول رد فعل لشقيقة رونالدو بعد انتقال الدون للنصر السعودي

120231969484041110

السعودية.. نفاد قمصان رونالدو من متجر النصر خلال ساعة

1202319318707105824

صحيفة سعودية تكشف موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض

1220223111438327352660

زيادات ضخمة في حسابات نادي النصر على السوشيال ميديا

122022319018345141635

أول تعليق لرونالدو بعد انضمامه لنادي النصر السعودي

1220222816944653944096

مانشستر يونايتد يتعاقد بالخطأ مع بديل رنالدو