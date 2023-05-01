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الإثنين، 01-05-2023 04:09 م

قرعة دوري المحترفات تسحب الأربعاء بمشاركة 6 أندية

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الوكيل الإخباري -  حدد اتحاد كرة القدم الأربعاء المقبل موعدا لسحب قرعة دوري المحترفات الذي سينطلق في 12 أيار الحالي على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة أندية الأهلي، الاتحاد، الأرثوذكسي، الاستقلال، النصر، عمان أف سي.

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ودعا الاتحاد أندية المحترفات لحضور فعاليات القرعة، فيما سيتولى الاتحاد عبر قناته على يوتيوب البث المباشر للقرعة.

وبحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهابا وإيابا، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

يذكر أن النسخة الأولى للبطولة بدأت عام 2004، وفاز بلقبها فريق شباب الأردن، فيما توج الأهلي بالنسخة الأخيرة 2022 بعد أن حسم لقب البطولة بـــ 28 نقطة، فيما حصل نادي الاتحاد على المركز الثاني، والأرثوذكسي استقر ثالثا، وصعد عمان أف سي من دوري الدرجة الأولى للسيدات 2022 بعد حصد اللقب.

 

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