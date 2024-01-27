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السبت، 27-01-2024 03:51 م

قمة مرتقبة بين نيجيريا والكاميرون في ثمن نهائي أمم أفريقيا

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الوكيل الإخباري - يلتقى منتخب الكاميرون مع نظيره النيجيري الساعة 11:00 من مساء اليوم السبت ضمن مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار في لقاء من المتوقع أن يحمل ندية وقوة بين الطرفين لرغبة كل منتخب منهما في حسم بطاقة العبور إلى الدور المقبل من "كان".

ويأمل المنتخب الكاميرونى في تصحيح المسار في دور الـ16 بعد النتائج المتذبذبة في دور المجموعات حيث طالب ريجوبرت سونج المدير الفني للأسود الغير مروضة لاعبيه بضرورة التركيز وتلاشى الأخطاء الدفاعية،من أجل خطف تذكرة العبور إلى الدور المقبل خاصة أنه لا يقبل القسمة على إثنين ولا بد من وجود فائز فيه.

على الجانب الأخر يدخل المنتخب النيجيري المباراة بحثاً عن مواصلة انطلاقته القوية في البطولة بعد تحقيق فوزين في دور المجموعات وتعادل وحيد منحاه بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى إلى ثمن النهائي بعد غينيا الاستوائية المتصدر.

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