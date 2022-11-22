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الثلاثاء، 22-11-2022 12:44 م

قناة مجانية تنقل مباراة السعودية ضد الأرجنتين في كأس العالم 2022

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الوكيل الإخباري - يستعد منتخب السعودية لخوض مواجهة تاريخية أمام نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم 2022
 
تقام مباراة السعودية ضد الأرجنتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 على ستاد لوسيل، والتي تضم منتخبات (الأرجنتين، السعودية، المكسيك، وبولندا).

وسوف يتم نقل مباراة السعودية والأرجنتين عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة.

كما تذاع مباراة الأرجنتين والسعودية عبر قنوات Alkass EXTRA TWO HD وAlkass EXTRA One HD وbeIN Sports HD 3 Max وbeIN Sports HD 1 Max.

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