كريستيانو رونالدو يكمل عامه الـ38 وفيفا يهنئ بعيد ميلاده

الوكيل الإخباري - يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم العالمية ولاعب النصر السعودي، اليوم 5 فبراير 2023 بعيد ميلاده، حيث يتم عامه الـ 38 بعد إنجازات وأرقام قياسية لا يمكن تحطيمها عبر مسيرته المليئة بالشغف والاجتهاد الذي لا يمكن إيقافه.



وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التهنئة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، بمناسبة عيد ميلاد الدون الـ38.



ونشر الحساب الرسمي لفيفا عبر تويتر صورة لرونالدو بقميص البرتغال وعلق عليها قائلا، "واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة على الإطلاق، عيد ميلاد سعيد كريستيانو".



وانضم رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف.





وبدأ كريستيانو رونالدو مسيرته الكروية مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2003 إلى 2009، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في الفترة ما بين 2009 إلى 2018، حيث صنع العديد من الإنجازات مع الفريق الملكي.



وفى عام 2018 انتقل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، من صفوف ريال مدريد في صفقة بلغت 112 مليون يورو، قبل العودة مجددًا إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد فى 2021، ثم الرحيل إلى نادي النصر السعودي في صفقة مجانية خلال ميركاتو يناير 2023.





وحصد كريستيانو رونالدو 32 بطولة خلال مسيرته الكروية مع الأندية التى لعب لها ومنتخب البرتغال، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والشخصية.



وعبر البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته البالغة بإحراز أول هدف له مع ناديه النصر فى الدوري السعودي للمحترفين، وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع النصر من ركلة جزاء ليعادل النتيجة 2-2 أمام الفتح في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الجمعة.



وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" عقب المباراة، "سعيد بتسجيل أول أهدافي في الدوري السعودي بعد عمل رائع من الفريق بأكمله لتحقيق هذا التعادل المهم في مباراة صعبة للغاية".

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