كين يتفوق على رونالدو في سباق خاص

الوكيل الإخباري - تفوق الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، وكيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان، في سباق خاص.



فبحسب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، تصدر كين قائمة أفضل الهدافين في الدوريات خلال 2023، بتسجيل 38 هدفا، بواقع 21 هدفا رفقة بايرن ميونخ و17 مع ناديه السابق توتنهام هوتسبير.



يذكر أن كين خسر سباق هداف العام في جميع المسابقات، أمام رونالدو الذي سجل 54 هدفا، مقابل 52 للدولي الإنجليزي.



ويتصدر كين حاليا قائمة هدافي الدوري الألماني ب21 هدفا، ويستعد للاستئناف الموسم رفقة بايرن ميونخ، الذي عاد إلى التدريبات أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة هوفنهايم يوم 12 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.



ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة من 15 مباراة، بفارق 4 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، الذي خاض 16 مباراة.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة