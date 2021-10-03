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الأحد، 03-10-2021 12:19 م

لوكاتيلي يواصل التألق ويقود يوفنتوس لفوز جديد

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
واصل نجم وسط منتخب إيطاليا لوكاتيلي تفوقه بقميص يوفنتوس، وقاده للفوز الثالث على التوالي، والذي جاء على على تورينو بهدف دون رد، في مباراة الديربي التي أقيمت على ملعب أولمبيكو دي تورينو السبت.اضافة اعلان




وسجل لوكاتيلي هدف المباراة الوحيد بالدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليصعد اليوفي للمركز السادس على سلم الترتيب رفقة لاتسيو وأتلانتا بـ 11 نقطة لكل منهم، فيما بقي تورينو عاشرا رفقة بولونيا بـ 8 نقاط لكل منهما .

وكان جنوى قد خسر اليوم السبت من ساليرنيتانا بهدف نظيف، فيما تعادل كاليري فينيزيا في مباراة أخرى لُعبت لحساب الجولة ذاتها، والتي ستشهد إقامة مباراة إنتر ميلان وساسولو الليلة.

 




 

 


 

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