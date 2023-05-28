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الأحد، 28-05-2023 03:38 م

مانشستر يونايتد يستضيف فولهام في الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - يستضيف مانشستر يونايتد نظيره فولهام في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من الدوري الإنجليزي الذى حسمه مانشستر سيتي. 
 
ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما يأتي نادي فولهام في المركز العاشر برصيد 52 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وضمن نادي مانشستر يونايتد التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه مساء الخميس على تشيلسي في قمة مؤجلة من الجولة 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".

وكان إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، قد أكد أنه يسعى لإنهاء الموسم الحالي للدوري الإنجليزي في المركز الثالث قائلا، "إنها مباراة مهمة يمكننا أن نحقق المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، لذا من الضروري أن نواصل التركيز وألا يتعرض لاعبونا للإصابات".

وأضاف، "لدينا أهداف جيدة الأحد، نريد أيضًا أن نحقق رقمًا قياسيًا في عدد مرات الفوز على أرضنا، يمكننا فعل ذلك، لذا ستكون مباراة هامة نريد أن نفوز بها".

وواصل تين هاج قائلا، "إنه أمر مهم للغاية، إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى، هذا النادي ينتمي إلى دوري أبطال أوروبا، والوصول له من الدوري الإنجليزي ليس سهلًا، إنها بطولة صعبة وقوية وبها العديد من الأندية التي تنافس من أجل ذلك ونحن نجحنا في التأهل بالنهاية، لذا أدينا موسمًا جيدًا".

وتابع مدرب مانشستر يونايتد "نحن نبني فريقًا وأعتقد أن الروح جيدة. نحن نعمل بشكل جيد في الملعب ونحقق نتائج إيجابية، نتحسن وأعتقد أننا في الاتجاه الصحيح. نعلم أننا لا نزال غير موجودين في المكان الذي نريد أن نكون فيه، لكننا عدنا إلى دوري أبطال أوروبا. أعتقد أنها كانت خطوة هامة حقًا، كان علينا أن نفعل ذلك، فلكي تكون ناجحًا عليك أن تكون في دوري الأبطال".

وعن خطة الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، قال تين هاج "أعتقد أني أشارك في هذا، بالطبع علينا أن نعمل على تحسين القائمة بعض الشيء. الأسبوع المقبل سيكون كبيرًا وسنفعل كل شيء في أيدينا، لن يكون الأمر سهلًا ولكن يجب أن نستعد جيدًا ونعطي كل ما لدينا للفوز بتلك الكأس. لدينا فرصة رائعة، ولا تأتي مثل هذه الفرص كثيرًا".

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