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الخميس، 08-12-2022 10:20 ص

ماهي حظوظ المغرب ومن سيحمل كأس عام 2022؟.. توقعات جديدة لبطولة مونديال قطر

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الوكيل الإخباري - أجرى كمبيوتر عملاق توقعات جديدة خاصة بمواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، قطر 2022.

وتنبأ الكمبيوتر بنتيجة مواجهة منتخب فرنسا ضد إنجلترا المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.
وكشف الكمبيوتر العملاق عن نهاية حلم إنجلترا بالبطولة، وتحقيق فرنسا الفوز في المباراة وتأهلها للدور نصف النهائي.

ووفقا لـ BonusCodeBets، ستفوز فرنسا بالمباراة، كما ستتجاوز الأرجنتين منتخب هولندا، والبرازيل تتفوق على كرواتيا.

فوز فرنسا على إنجلترا سيجعلها تواجه البرتغال في الدور نصف النهائي، بعد أن تتغلب على منتخب المغرب بالدور ربع النهائي.

وستفوز فرنسا على البرتغال وتتأهل لنهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وستنهي البرازيل فرصة ليونيل ميسي الأخيرة لرفع كأس العالم بفوزها على الأرجنتين في نصف النهائي، قبل أن تتغلب على فرنسا في نهائي البطولة، وفقا للكمبيوتر العملاق.

وفي حديثه عن تنبؤات الحواسيب العملاقة، قال متحدث باسم BonusCodeBets: "يبدو أن ربع النهائي سيكون نهاية الطريق لإنجلترا في كأس العالم، مع أحدث توقعاتنا للكمبيوتر العملاق لصالح فرنسا".

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