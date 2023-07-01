السبت 01-07-2023
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السبت، 01-07-2023 12:57 م

مباراتان في افتتاح الجولة السابعة بدرع المئوية اليوم

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الوكيل الإخباري - تنطلق غدا السبت، منافسات الجولة الثامنة من بطولة درع المئوية لكرة القدم، بإقامة مباراتين على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.

ويلتقي الأهلي والسلط، عند السادسة مساء، فيما يلعب الرمثا والفيصلي في قمة الجولة عند التاسعة والنصف مساء.

ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق وبالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، يليه الرمثا 16، الوحدات 14، والحسين اربد ومغير السرحان 12، شباب العقبة 11، سحاب وشباب الأردن 8، الأهلي 7، معان 5، والسلط والجليل نقطة واحدة.

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