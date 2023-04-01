محمد صلاح في مهمة صعبة مع ليفربول أمام مان سيتي بالدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب الاتحاد لمتابعة المباراة المرتقبة بين مان سيتي ضد ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، المقرر اقامتها في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.



وبحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة جمعها من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 4 وخسارة مثلها وتسجيل 67 هدفاً وتلقي 25.



بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 47 هدفاً وتلقي 29، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.



مان سيتي ضد ليفربول

وتاريخياً التقى فريقا مانشستر سيتي ضد ليفربول في 121 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع أصحاب الأرض الفوز في 24 مباراة فقط مقابل 64 للريدز وانتهاء 33 مواجهة بالتعادل بينهما.



وأحرز لاعبو مانشستر سيتي في تاريخ المواجهات 139 هدفاً مقابل 231 هدفاً لصالح فريق ليفربول الذي يتصدر نجمه ايان راش قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 15 هدفاً يليه كيني دالجليتش بواقع 11، يليه الفرعون المصري محمد صلاح بواقع 10 أهداف.



ويتفوق نادي مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 1.05 مليار يورو مقابل 879 مليون للاعبي ليفربول، بينما يعتلي النجم إيرلينج هالاند قائمة أغلى لاعبي المباراة بواقع 170 مليون يورو فيما يتواجد لويس دياز على راس أغلى اللاعبين في فريق الريدز.



مان سيتي ضد ليفربول

وعلى مستوى المدربين واجهة بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ضد ليفربول في 19 مباراة نجمح في الفوز في 6 مباريات فقط والتعادل في 5 وخسارة 8 مواجهات.



بينما واجه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول منافس اليوم مانشستر سيتي في 24 مباراة نجح في الفوز خلال 11 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 7 مواجهات.



وعلى الصعيد الفردي يسعى الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل هدف أو أكثر ليواصل سجله الحافل ضد السيتي في مباريات الفريقين بعدما توقف رصيده عند 10 أهداف كثاني أكثر الأندية تلقيا من الفرعون بعد اليونايتد.



مان سيتي ضد ليفربول

وعانى اللاعب النرويجي من إصابة في الفخذ في لقاء السيتي أمام بيرنلي في كأس الاتحاد قبل 10 أيام، التي سجل فيها هاتريك، وكان في الأيام الماضية في برشلونة للخضوع لفحوصات لمعرفة حجم الإصابة.



وغاب هالاند عن مواجهتي النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024 أمام إسبانيا وجورجيا، ولم يتدرب في الأيام الماضية مع السيتي، ما يجعل مشاركته أمام ليفربول السبت محل شك.



وسجل المهاجم 42 هدفا في 37 مباراة هذا الموسم، الذي يعد الأفضل في مسيرته.



وبعد فترة من تراجع النتائج استعاد مانشستر سيتي اتزانه مؤخرا وحقق الفوز في آخر 6 مباريات من بينها 2 في كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب بريستول سيتي 3 /0 وبيرنلي 6 /0 ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة.



كما اكتسح لايبزيج الألماني 7/0 في مباراة شهدت تألق القناص النرويجي إيرلينج هالاند بشكل لافت عبر تسجيله 5 أهداف (ميجا هاتريك) قاد بها فريقه للعبور إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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