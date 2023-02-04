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السبت، 04-02-2023 03:52 م

محمد صلاح يقود ليفربول أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج

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الوكيل الإخباري -  يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة صعبة اليوم السبت، وذلك عندما يواجه نظيره فريق وولفرهامبتون، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وتالياً تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.
في خط الوسط: تياجو ألكانتارا، ستيفان بايتيتش، هارفي إليوت.
في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

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