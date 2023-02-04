محمد صلاح يقود ليفربول أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج

الوكيل الإخباري - يدخل فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة صعبة اليوم السبت، وذلك عندما يواجه نظيره فريق وولفرهامبتون، ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.



وتالياً تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، جويل ماتيب، أندي روبرتسون.

في خط الوسط: تياجو ألكانتارا، ستيفان بايتيتش، هارفي إليوت.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.



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