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الثلاثاء، 27-09-2022 01:23 م

محمد صلاح ينافس رونالدو على جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري -  ذكر موقع ليفربول الرسمي، أن النجم المصري محمد صلاح مرشح لجائزة "نورث ويست" لكرة القدم، لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن موسم 2021-2022.

وجاء ترشيح جناح ليفربول للجائزة الجديدة، بعد تألقه مع الريدز الموسم الماضي، والتتويج ببطولتي كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وينافس محمد صلاح كلا من، كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين مهاجم مانشستر سيتي، وحارس إيفرتون جوردان بيكفورد، وجوش برونيل لاعب بيرنلي.

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وتوج صلاح في الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي، بالتساوي مع الكوري الجنوبي هيونغ سون مين نجم توتنهام.

كما ينافس مدرب "الريدز" يورغن كلوب على جائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مات بيرد مدرب فريق السيدات في ليفربول.

وينافس أيضا هارفي إليوت على جائزة أفضل لاعب صاعد، ولين كيرنان لاعبة الموسم وأفضل لاعبة صاعدة، من ليفربول أيضا.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل جوائز نورث ويست فوتبول، في الـ7 من نوفمبر القادم.

 

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