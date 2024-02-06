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الثلاثاء، 06-02-2024 03:42 م

مدافع مانشستر يونايتد مارتينيس يتعرض لانتكاسة جديدة

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الوكيل الإخباري - يغيب الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس مدافع مانشستر يونايتد، العائد للتو من الإصابة، مجددا عن الملاعب لثمانية أسابيع جراء تعرضه لإصابة في ركبته، وفق ما أفاد يونايتد يوم الاثنين.

وقال مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي، إن المدافع البالغ 26 عاما تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال الفوز على وست هام 3-0 أمس الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي و"من المتوقع أن يغيب عن الملاعب لثمانية أسابيع على الأقل".

وغادر مارتينيس الملعب في الدقيقة 71 مصابا بعدما سقط عليه مدافع وست هام، التشيكي فلاديمير كوفال وهو يحاول حماية الكرة، ليحل الفرنسي رافائيل فاران بدلا منه.

وكان اللاعب الأرجنتيني الدولي الذي أصيب في قدمه في سبتمبر الماضي، عاد إلى الملاعب في منتصف يناير الماضي بعد غياب استمر أربعة أشهر، بعدما ترك فراغا كبيرا في دفاع مانشستر يونايتد.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 38 نقطة، متأخرا بفارق 13 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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