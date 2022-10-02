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الأحد، 02-10-2022 11:25 ص

مصرع 127 وإصابة 180 في مباراة كرة قدم بإندونيسيا

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الوكيل الإخباري -  لقي 127 شخصا بينهم شرطيان مصرعهم وأصيب نحو 180 آخرين في أعمال شغب وقعت عقب مباراة كرة قدم في جزيرة جاوة الإندونيسية نتيجة اقتحام المشجعين الملعب بسبب خسارة فريقهم، وفقا لمصادر من الشرطة.

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وأوضحت الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات، أن أعمال الشغب وقعت امس السبت في ملعب كانجوروهان في مقاطعة جاوة الشرقية عقب المباراة التي خسرها فريق أريما أمام بريسبايا سورابايا بنتيجة 2-3.

وقال رئيس شرطة جاوة الشرقية، نيكو أفينتا، في مؤتمر صحفي إن 24 شخصا لقوا حتفهم داخل الملعب، بينما توفي باقي الضحايا في المستشفى.

وتسببت أعمال الشغب أيضا في إصابة 180 شخصا على الأقل جرى نقلهم إلى مستشفيات مختلفة بالمنطقة.

وأوضح أفينتا أن غالبية القتلى سقطوا بسبب تدافع المشجعين الذين كانوا يحاولون الفرار من أعمال الشغب التي أصيب فيها الكثيرون بالاختناق.

وبدأت أعمال الشغب عندما اقتحم نحو 3 آلاف من مشجعي الفريق المهزوم الملعب وبدأوا في مهاجمة اللاعبين مما أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وعقب هذا الحادث، قررت رابطة الدوري الإندونيسي لكرة القدم تعليق جميع مباريات الأسبوع ، فيما أعلن اتحاد الكرة بالبلاد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة.

وقال رئيس الاتحاد، محمد إرياوان، في بيان "يأسف الاتحاد لتصرفات مشجعي أريما في ملعب كانجوروهان. نعتذر لأسر الضحايا وللجميع على الحادث. شكل الاتحاد على الفور فريق تحقيق"، مبرزا أن الحادث "يلطخ صورة كرة القدم الإندونيسية".

 

 

ملاعب

 

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