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السبت، 24-06-2023 01:47 م

مطالب مجنونة من جماهير الاتحاد السعودي للتعاقد مع صلاح!

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الوكيل الإخباري - طالبت جماهير اتحاد جدة بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بالتعاقد مع الثنائي النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووصل الأمر إلى درجة من "الجنون"، حيث أكد أحد الجماهير، عبر منصة "تويتر" أنه على استعداد لبيع "كليته" من أجل رؤية الثنائي الإفريقي صلاح وماني رفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في تشكيلة نادي اتحاد جدة.

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كما طالبت بعض الجماهير أيضا بالتعاقد مع الصربي سيرجي سافيتش، لاعب خط الوسط نادي لاتسيو الإيطالي، رفقة صلاح وماني.

ويرى بعض من جمهور نادي اتحاد جدة، أن التعاقد مع ماني وصلاح، سيعوض فشل صفقة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي رفض الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الوقت الحالي.

يذكر أن نادي اتحاد جدة عزز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي، بالثنائي الفرنسي كريم بنزيما قادما من ريال مدريد، ونغولو كانتي القادم من نادي تشيلسي.

 

 

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