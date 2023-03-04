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السبت، 04-03-2023 03:32 م

مفوض الدوري الأمريكي: لا يمكنني قول المزيد عن صفقة ميسي

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الوكيل الإخباري - أكد دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم، أن المسؤولين هناك سيبذلون جهودا لنقل ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى البطولة.

وقال جاربر، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية: "أنت تتعامل مع أكثر اللاعبين تميزا في تاريخ كرة القدم، لذلك عندما تكون هناك شائعات تضعه على اتصال مع إنتر ميامي، فهذا أمر رائع".

وأضاف: "إذا كان هناك فرصة لهذه الصفقة أن تحدث، فسيكون ذلك رائعا بالنسبة للدوري الأمريكي".

وتابع: "سيكون الأمر رائعا أيضا بالنسبة إلى ميسي وعائلته، ومثل كل شيء هنا، نحاول اغتنام جميع الفرص.. لكن لا يمكنني إعطاء تفاصيل أكثر عن قدوم ليونيل لأننا لا نمتلكها".

واختتم: "سيتعين علينا هيكلة اتفاق يناسب ميسي وعائلته؟ بصراحة، نحن لا نعرف ذلك اليوم.. أدرك أن ليونيل سيكون توقيعا غير مسبوق للدوري الذي رحب بالفعل بالعديد من النجوم، بما في ذلك بيكهام وكاكا وإبراهيموفيتش".

يذكر أن يوجد في الدوري الأمريكي استثناء في نظام الرواتب يدعى "وضع اللاعب المعين"، حيث يتم اختيار لاعب لا يتم فرض القيود على راتبه، وتسمح الرابطة بدفع مبالغ ضخمة له.

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