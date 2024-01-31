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الأربعاء، 31-01-2024 02:53 م

منتخب المغرب يودع كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا

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الوكيل الإخباري - ودع منتخب المغرب منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بالخسارة من نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، في القمة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.
 
وجاء الهدف الأول من انفراد عبر اللاعب إيفيدنس ماكجوبا في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 95 سجل موكوينا هدفا ثانيا من ركلة حرة مباشرة ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

وأهدر منتخب المغرب عدة فرص خلال أحداث الشوط الأول، وقد سجل نصير مزراوي لاعب المغرب هدفا للأسود لكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

كما كان هناك شكوكا لركلة جزاء لمنتخب المغرب خلال اللقاء، لكن الحكم لم يحتسبها، وهو ما جعل لاعبو الأسود يطالبون باحتسابها وعلى رأسهم أشرف حكيمي.

وتعرض سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب للطرد في الدقيقة 92 .

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