منتخب النشميات الأول عربيا ،، التصنيف الدولي للمنتخبات

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتصدرت سيدات الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب التصنيف الدولي للمنتخبات النسوية لكرة القدم، والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وجاءت السويد بالمركز الثاني، فرنسا ثالثة، ألمانيا رابعة، هولندا خامسة، أمام كندا، إسبانيا، إنجلترا، البرازيل وكوريا الشمالية على الترتيب.وجاء منتخبنا الوطني الأردني بالمركز 63 على العالم، الأول عربيا و13 أسيويا، فيما جاء ترتيب الـ 10 الأوائل على القارة وفق التالي :10- كوريا الشمالية، 12 - أستراليا، 13- اليابان ، 16- الصين، 17-كوريا الجنوبية، 32- فيتنام، 40 - الصين تايبيه، 43 - تايلاند، 45- مينمار، 48- أوزبكستان .وتصدرت الكاميرون المنتخبات الأفريقية أمام غانا، جنوب إفريقيا، ساحل العاج، وتونس التي تصدرت عرب إفريقيا بالمركز 72 عالميا.