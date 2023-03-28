منتخب مصر يواجه مالاوي بتصفيات أمم أفريقيا

الوكيل الإخباري - يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مواجهة مهمة عندما يحل ضيفا على مالاوي، في الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ4 من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.



ويتطلع منتخب مصر لكسر عقدة مالاوي، حيث لم يسبق للفراعنة الفوز في مالاوي من قبل طوال تاريخ مواجهات الفريقين.



ويستهدف منتخب مصر التأهل لكأس الأمم الإفريقية من أجل الفوز باللقب الغائب منذ عام 2010، حيث تأهل الفراعنة إلى النهائي في 2017 بالجابون وخسر أمام الكاميرون 2-1، وفي 2022 بالكاميرون وخسر أمام السنغال بركلات الترجيح.



وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على مالاوي مساء الجمعة الماضية، بنتيجة 2-0، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، وذلك في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

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