مواجهة نارية بين الفيصلي والحسين إربد في الدوري الأردني

الوكيل الإخباري - تستأنف غداً الخميس مباريات بطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، بعدما توقفت لنحو أسبوعين بسبب استضافة منتخب النشامى للدورة الرباعية الودية.



وتنطلق غداً الجولة 18 من بطولة الدوري، والتي ستشهد خوض لقاءات قوية ونارية أبرزها مواجهة الفيصلي مع الحسين إربد، والوحدات أمام السلط.



سحاب وشباب الأردن



يلتقي في السادسة مساء غد سحاب وشباب الأردن على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة في مواجهة قوية ومتكافئة.



وغاب فريق سحاب عن تحقيق الفوز في مبارياته الست الماضية، وبالتالي أصبح مطالباً بحصد النقاط الثلاث والمنافسة على مركز متقدم.



ويستقر فريق سحاب في المركز السادس برصيد "21" نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن الرمثا.



بدوره فإن شباب الأردن يدرك أن الفوز سيجعله يتمسك بفرصة المنافسة على مراكز الأربعة الكبار، مما سيدفعه للبحث عن الفوز ولا سواه.



ويحتل فريق شباب الأردن المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ويعتمد على عناصره الشابة في كافة المباريات.



معان والجزيرة

ويستضيف فريق معان في الثامنة والنصف مساء غد الخميس منافسه الجزيرة في مواجهة تخضع لحسابات خاصة.



ويأمل فريقا معان والجزيرة بتحقيق الفوز بهدف التمسك بآمال البقاء ولا سيما أن الخاسر في هذه المباراة قد يكون أقرب للهبوط.



ويحتل فريق معان المركز قبل الأخير برصيد "13" نقطة، وكان قد تعرض للخسارة في آخر 5 مواجهات.



من جهته فإن الجزيرة يتمتع بحالة معنوية أفضل من منافسه بعدما نجح في الجولة 17 من استعادة نغمة الفوز وكذلك توج جهوده في بلوغ الدور ربع النهائي لكأس الأردن.



وتقدم فريق الجزيرة مؤخراً للمركز العاشر برصيد "14" نقطة، ويفتقد في مباراة الغد لخدمات حارسه وليد عصام ونجمه حمد البلاونة لتراكم الإنذارات.



الرمثا ومغير السرحان

يلتقي الرمثا ومنافسه مغير السرحان في السادسة مساء بعد غد الجمعة على ستاد عمان الدولي بعدما كانت مقررة على ستاد الحسن باربد.



ويطمح فريق الرمثا المنتشي بنتائج المميزة في الأونة الأخيرة إل تحقيق الفوز وتعزز فرصة المنافسة على المركز الرابع.



ويستقر فريق الرمثا بالمركز السابع برصيد "21 نقطة" ويتأخر بفارق الأهداف فقط عن سحاب.



بدوره فإن مغير السرحان أصبح بأمس الحاجة لحصد النقاط حيث تعرض لانتكاسة واضحة في مرحلة الاياب، ليتراجع للمركز التاسع برصيد "17" نقطة.



ولم يستطع فريق مغير السرحان من تحقيق أي فوز في مرحلة الاياب مما سيدفعه للاجتهاد أمام الرمثا بهدف حصد النقاط الكاملة.



شباب العقبة والصريح

يستضيف فريق شباب العقبة في الثامنة والنصف مساء ضيفه الصريح في لقاء مهم لكل الفريقين.



ويسعى فريق شباب العقبة لتحقيق الفوز والاحتفاظ بالمركز الرابع الذي يحتله برصيد "25" نقطة.



في المقابل فإن الصريح لن ينفعه إلا الفوز إذا ما أراد الدفاع عن حظوظه في الثبات بدوري المحترفين، حيث يتذيل الترتيب العام بـ "11" نقطة.



الوحدات والسلط

يخوض فريق الوحدات اختباراً صعباً أمام السلط في مواجهة تقام في السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.



ويدرك فريق الوحدات أنه لم يكن مقنعاً منذ بداية الدوري وأن فترة التوقف ينبغي أن يكون الجهاز الفني قد استثمرها في مراجعة حساباته.



ويتصدر فريق الوحدات ترتيب بطولة الدوري بمشاركة الفيصلي ولكل منهما "40" نقطة.



ويتوقع أن يقدم فريق السلط مباراة قوية حيث سيظهر بثوب جديد مع المدير الفني عدنان عوض الذي عمل طيلة فترة التوقف على معالجة الأخطاء السابقة.



ويحتل فريق السلط المركز الثامن برصيد "17" نقطة وسيكون بأمس الحاجة لتحقيق نتيجة ايجابية أمام الوحدات أقلها التعادل.



الفيصلي والحسين إربد



تتجه الأنظار في الثامنة والنصف مساء السبت المقبل صوب ستاد عمان الدولي الذي سيكون شاهداً على وقائع المواجهة القوية التي تجمع الفيصلي والحسين إربد.



والفائز في هذه المباراة سيقطع خطوة مهمة ومؤثرة نحو المنافسة على لقب البطولة.



ويتصدر فريق الفيصلي ترتيب الفرق برصيد "40" نقطة بمشاركة الوحدات ويتقدم على الحسين إربد بفارق نقطتين فقط.



ورصد الناديان جوائز مالية ضخمة بهدف تعزيز الحالة المعنوية لدى اللاعبين وبما يمكنهم من حسم مباراة ستكون بست نقاط.



ويدخل الفيصلي المباراة بصفوف مكتملة حيث أصبح جميع لاعبيه بجاهزية عالية بمن فيهم العُماني حاتم الروشيدي.



ويتمتع كذلك فريق الحسين إربد بمعنويات عالية حيث خضع لمعسكر تدريبي في العقبة خلال فترة التوقف وتبدو صفوفه مكتملة حيث يغيب عنه سعد الروسان فقط بسبب تراكم الانذارات.

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