مواجهة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

الوكيل الاخباري - يستضيف فريف روما نظيره ميلان، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويستلح فريق روما بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو بعاملي الأرض والجمهور، لاستعادة نغمة الانتصارات، على حساب ميلان في مباراة اليوم.



ولم يتذوق روما طعم الفوز آخر 3 مباريات، في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث خسر من يوفنتوس بهدف نظيف، ومن كالياري 2 - 1، بينما تعادل مع نابولي سلبيا.



على الجانب الآخر، يطمح فريق ميلان، في خطف الثلاث نقاط، من فريق روما، لمواصلة مطاردة نابولي على المركز الثاني.



وخاض ميلان 10 مباريات، في مسابقة الدوري الإيطالي “حتى الآن”، فاز في 9 مباريات، وتعادل في لقاء، ولم يتذوق طعم الهزيمة.



يذكر أن آخر مبارة جمعت روما وميلان، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، وانتهت بفوز الروسونيري بهدفين مقابل هدف.

اضافة اعلان

ملاعب