مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم اليوم الأربعاء 17-5-2023، عددا من المباريات أبرزها قمة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، على ملعب "الإتحاد".
كما تقام مباريات الإياب في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة إلى مواجهة البنك والإسماعيلي بالجولة 28 في الدوري المصري، وبيراميدز مع راية في دور الـ32 لكأس مصر.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي × ريال مدريد- 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الكونفدرالية
مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا) × يانج أفريكانز (تنزانيا) – 7 مساء
اتحاد الجزائر × أسيك ميموزا - 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلى× الإسماعيلي- 8 مساء – ONTime Sports
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
بيراميدز× راية - 6 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير× عمراني سبور- 5 عصرا
فاتح قرا جمرك× أضنة ديمرسبور- 8 مساء
أنقرة غوجو× أنطاليا سبور- 8 مساء
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