الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

أول تعليق من الحكومة المصرية على تعويم الجنيه

أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

الاتحاد الأوروبي: نعمل على فتح ممر إغاثة بحري لدعم غزة عبر قبرص

الصفدي ينقل رسالة خطية من الملك إلى سلطان عُمان

السير تبيّن سبب الازدحام المروري عند البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية

هيئة بحرية بريطانية: هجوم على سفينة شحن جنوب عدن

عروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية في الاستهلاكية المدنية

مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يحظر TikTok

ارادة ملكية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

الأربعاء، 06-03-2024 03:24 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 6-3-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة الريال ضد لايبزيج في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ولقاء مان سيتي وكوبنهاجن الدنماركي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X كوبنهاجن – 11 مساء – beIN Sports HD 2      

ريال مدريد X لايبزيج – 11 مساء - beIN Sports HD 1      

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
 
سبورتينج لشبونة X أتالانتا – 8.45 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
 
شاندونج تايشان X يوكوهاما إف مارينوس – 1 ظهرًا - beIN Sports AFC HD     

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 
بيراميدز X فاركو – 8 مساء – OnTime Sports

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة
 
نهضة بركان X الجيش الملكي – 8 مساء - Arryadia live HD       

مواعيد مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة
 
السد X الدحيل – الساعة 9 مساء على قناة الكأس 2            

العربي X الوكرة – الساعة 9 مساء على قناة الكأس 1

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