مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 6-3-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة الريال ضد لايبزيج في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ولقاء مان سيتي وكوبنهاجن الدنماركي.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



مانشستر سيتي X كوبنهاجن – 11 مساء – beIN Sports HD 2



ريال مدريد X لايبزيج – 11 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



سبورتينج لشبونة X أتالانتا – 8.45 مساء - beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة



شاندونج تايشان X يوكوهاما إف مارينوس – 1 ظهرًا - beIN Sports AFC HD



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



بيراميدز X فاركو – 8 مساء – OnTime Sports



مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة



نهضة بركان X الجيش الملكي – 8 مساء - Arryadia live HD



مواعيد مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة



السد X الدحيل – الساعة 9 مساء على قناة الكأس 2



العربي X الوكرة – الساعة 9 مساء على قناة الكأس 1

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